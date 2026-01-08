В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента .

Вінницька область

"Призначити Заболотну Наталю Михайлівну головою Вінницької обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Що відомо про Наталію Заболотну

Про Наталію Заболотну відомо, що до цього вона була на посаді першого заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Закінчила у 2002 році Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, за фахом вчитель початкових класів і англійської мови в початкових класах; у 2011 році - Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України, за фахом - магістр державного управління.

Дніпропетровська область

"Призначити Ганжу Олександра Олександровича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Що відомо про Олександра Ганджу

До цього генерал поліції, з жовтня 2023-го очолював Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Розпочинав з посади дільничного інспектора в Харківський області. Пізніше був на керівних посадах у відділах боротьби з організованою злочинністю та стратегічних розслідувань. Майже три роки ніс службу на Одещині - заступником начальника обласної поліції. Дев’ять місяців очолював ГУНП Рівненщини, потім став на посаду голови ГУНП Дніпропетровщини.

Полтавська область

"Призначити Дяківнича Віталія Анатолійовича головою Полтавської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Що відомо про Віталія Дяківнича

До призначення очолював Миргородську районну державну адміністрацію.

Віталій Анатолійович Дяківнич народився 14 серпня 1979 року у селищі Диканька Диканського району Полтавської області.

Має вищу освіту. У 2001 році закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти", здобув кваліфікацію вчителя історії та основ економіки. У 2020 році завершив навчання у Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України, де отримав ступінь магістра з публічного управління та адміністрування.

Чернівецька область

"Призначити Осипенка Руслана Івановича головою Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Що відомо про Руслана Осипенка

До цього Осипенко понад чотири роки очолював Нацполіцію у Донецькій області.

Він родом з Луганщини. В органах внутрішніх справ працює з 1996 року: служив у Київській, Полтавській та Миколаївських областях, а також Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції - зокрема на керівних посадах.

Тернопільська область

Щодо Тернопільської області, на сайті Офісу президента є указ щодо звільнненя очільника регіону: "Звільнити Негоду В’ячеслава Андроновича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Втім, указу щодо нового голови Тернопільської області поки немає.

Раніше президент анонсував зміни в п'яти ОВА, а саме Полтавській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Тернопільській областях. Це рішення було прийнято на тлі "великого перезавантаження" в різних державних структурах країни.

"Велике перезавантаження" Зеленського

Зокрема, під час "великого перезавантаження" було змінено керівника Офісу президента. Ним став колишній голова Головного управління розвідки Кирило Буданов.

РБК-Україна писало, чому Зеленський вирішив призначити Буданова главою ОП. Зокрема, за словами джерел, підготовка наступника називається однією з опцій. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, президент змінив голову Служби безпеки України. Василь Малюк зробив заяву про свою відставку.

А після його звільнення Зеленський призначив Євгенія Хмару виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.