Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР

Президент Володимир Зеленський шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки. З цим пов'язана його сьогоднішня зустріч з екс-головою МЗС Дмитром Кулебою.

"Це ще один канал інформації про те, що кажуть наші партнери, як вони загалом оцінюють ситуацію. Щоб надавати президенту більше альтернатив для ухвалення рішень", - сказав співрозмовник.

За його словами, Зеленський також давно задумувався над тим, щоб знайти нову системну позицію для Кулеби. Але, підкреслив співрозмовник, багато чого залежить від амбіцій та бажань самого ексміністр.

"Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію", - розповіло джерело, зокрема маючи на увазі і Службу зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський повідомив про зустріч з Дмитром Кулебою, з яким він обговорив ситуацію навколо України - як політичну, так і інформаційну.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", - анонсував президент.

Довідково. Дмитро Кулеба - український дипломат. У 2020-2024 роках очолював Міністерство закордонних справ України, був одним із ключових представників країни на міжнародній арені під час повномасштабної війни.

До призначення міністром обіймав посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також працював у дипломатичній службі. Відомий активною адвокацією підтримки України серед західних партнерів.

Кадрові перестановки

Кадрові зміни у владі тривають. Сьогодні, 5 січня у відставку з посади голови СБУ подав Василь Малюк.

Тимчасовим виконувачем обов’язків глави СБУ призначено керівника Центру спецоперацій "А" Євгенія Хмару, тоді як остаточне кадрове рішення має ухвалити парламент.

Паралельно Зеленський натякнув і на інші кадрові кроки. До команди України повертається ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, нині сторони визначають формат подальшої співпраці.