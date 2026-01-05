ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР

Київ, Понеділок 05 січня 2026 16:18
UA EN RU
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки. З цим пов'язана його сьогоднішня зустріч з екс-головою МЗС Дмитром Кулебою.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

"Це ще один канал інформації про те, що кажуть наші партнери, як вони загалом оцінюють ситуацію. Щоб надавати президенту більше альтернатив для ухвалення рішень", - сказав співрозмовник.

За його словами, Зеленський також давно задумувався над тим, щоб знайти нову системну позицію для Кулеби. Але, підкреслив співрозмовник, багато чого залежить від амбіцій та бажань самого ексміністр.

"Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію", - розповіло джерело, зокрема маючи на увазі і Службу зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський повідомив про зустріч з Дмитром Кулебою, з яким він обговорив ситуацію навколо України - як політичну, так і інформаційну.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", - анонсував президент.

Довідково. Дмитро Кулеба - український дипломат. У 2020-2024 роках очолював Міністерство закордонних справ України, був одним із ключових представників країни на міжнародній арені під час повномасштабної війни.

До призначення міністром обіймав посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також працював у дипломатичній службі. Відомий активною адвокацією підтримки України серед західних партнерів.

Кадрові перестановки

Кадрові зміни у владі тривають. Сьогодні, 5 січня у відставку з посади голови СБУ подав Василь Малюк.

Тимчасовим виконувачем обов’язків глави СБУ призначено керівника Центру спецоперацій "А" Євгенія Хмару, тоді як остаточне кадрове рішення має ухвалити парламент.

Паралельно Зеленський натякнув і на інші кадрові кроки. До команди України повертається ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, нині сторони визначають формат подальшої співпраці.

Крім того, радницею президента з питань економічного розвитку стала Христя Фріланд. А Сергія Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Більше про нові призначення та кого вже змінив президент - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Володимир Зеленський
Новини
Євген Хмара тимчасово очолив СБУ замість Малюка
Євген Хмара тимчасово очолив СБУ замість Малюка
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка