Робота ППО в регіонах незадовільна: Зеленський чекає негайних рішень

П'ятниця 06 лютого 2026 14:58
UA EN RU
Робота ППО в регіонах незадовільна: Зеленський чекає негайних рішень Фото: Зеленський незадоволений роботою Повітряних сил у частині регіонів України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення роботою Повітряних сил у частині регіонів України. Йдеться про збиття російських дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави у Telegram.

Як розповів Зеленський, сьогодні, 6 лютого, він провів щоденний селектор.

"Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "Шахедів", - наголосив президент.

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами різних типів.

За даними Повітряних сил, вони ліквідували 297 ворожих дронів, серед них "Шахеди", "Гербера", "Італмас" та інші.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, й падіння уламків на 2 локаціях.

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявляв, що Росія дедалі більше робить ставку не лише на ракети, а й на модернізовані безпілотники, зокрема "Шахеди", які еволюціонували.

За його словами, нині однією з найбільших загроз є саме ці дрони - їх запускають сотнями, причому вже не лише вночі, а й у денний час.

