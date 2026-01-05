Євген Хмара тимчасово очолив СБУ замість Малюка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та указ президента .

Оновлено 14:19. Євген Хмара призначений т. в. о. голови Служби безпеки України.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Василь Малюк зробив заяву про свою відставку після зустрічі із Зеленським.

Що відомо про Євгена Хмару

Кар’єра Євгена Хмари в СБУ відзначена стрімким професійним зростанням та значними досягненнями у сфері спецоперацій.

14 квітня 2023 року указом президента України він був призначений начальником Центру спеціальних операцій, який займається боротьбою з тероризмом та захистом учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів.

За рік, 24 серпня 2023 року, Хмара отримав звання бригадного генерала, а вже 23 червня 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент України призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, ключового підрозділу спецслужби, що відповідає за високопрофільні та асиметричні операції проти ворога.

Серед найвідоміших бойових операцій Хмари - керівництво у 2023 році спецоперацією зі звільнення острова Зміїний від окупантів, яка стала одним зі знакових успіхів українських спецпризначенців.

Кадрові зміни у владі

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже призначив нового керівника Офісу президента - замість Андрія Єрмака ним став Кирило Буданов. Відповідно, очільником ГУР призначили Олега Іващенка, який раніше керував СРЗ.

В уряді теж зміни: Михайло Федоров очолить Міноборони, а Денис Шмигаль перейде до керування Міненерго.

Загалом глава держави анонсував оновлення всіх силових та правоохоронних відомств, а згодом - ротації в армії. Більшість звільнених керівників залишаться в системі на нових посадах.