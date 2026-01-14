ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рада призначила Федорова міністром оборони України

Київ, Середа 14 січня 2026 12:44
UA EN RU
Рада призначила Федорова міністром оборони України Фото: Михайло Федоров (mykhailofedorov)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Таким чином, Рада з другої спроби змогла призначити Федорова очільником Міноборони. Адже вчора під час розгляду даного питання в парламенті не вистачило голосів.

Після призначення на посаду міністра оборони Федоров склав присягу у сесійній залі парламенту.

Як голосували нардепи

Таким чином, "за" віддали голоси 277 нардепів, 0 - проти, 9 - утрималися, не голосували 32 парламентарі.

Голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" - 171
  • "Європейська солідарність" - 17
  • "Батьківщина" - 2
  • "Платформа за життя та мир" - 17
  • "За майбутнє" - 12
  • "Голос" - 13
  • "Довіра" - 17
  • "Відновлення України" - 14

Що сказав Федоров про цілі в Міноборони

"Я йду на посаду міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну", - зазначив він перед призначенням на посаду, виступаючи в Раді.

Ще головні тези Федорова перед призначенням на міністра оборони

  • Фінансове забезпечення та соцзахист військових - пріоритет. Є впевненість, що ресурси для підвищення виплат будуть знайдені.
  • Найближчим часом - глибокий аудит Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей покращення забезпечення військових.
  • Не всі плани можуть бути публічними, але профільний комітет ВРУ поінформований про всі деталі.
  • Міноборони переходить у мої руки з дефіцитом близько 300 млрд грн, 2 млн осіб у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ.
  • Мета - змінити систему: армійська реформа, покращення інфраструктури на фронті.
  • Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Буде проведено аудит і запропоноване системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність.
  • Президент поставив завдання: зупинити ворога в небі й на землі, посилити асиметричні та кіберудари, зробити війну економічно непосильною для РФ.
  • Україна має працювати в інформаційно-когнітивному домені та протидіяти російській пропаганді, зокрема на території ворога.
  • Амбітна ціль - зробити Україну першою країною, здатною прогнозувати й нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ.
  • Рідна Василівка на Запоріжжі окупована. Останні 4 роки я живу тим, щоб деокупувати Василівку. Тому моя історія - особиста.

Хто такий Михайло Федоров

Ранні роки та освіта

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у місті Василівка Запорізької області. Закінчив факультет соціології та управління Запорізького національного університету.

Ще під час навчання активно займався громадськими та освітніми проєктами. У 2012 році був студентським мером Запоріжжя в межах проєкту "Студреспубліка".

Бізнес і діджитал-кар’єра

У 2013 році у Запоріжжі заснував власну діджитал-агенцію SMMSTUDIO, спеціалізувався на інтернет-маркетингу та таргетованій рекламі в соцмережах.
Також став організатором Facebook Marketing Conf і працював операційним директором освітнього проєкту для підприємців "Суперлюди".

Політичне життя

У 2014 році вперше спробував піти в політику - балотувався до Верховної Ради від партії "5.10", однак безуспішно. Поворотним став 2019 рік. Під час президентської кампанії Володимира Зеленського Федоров очолював діджитал-напрям команди та був публічно представлений як відповідальний за цифровізацію країни.

У травні 2019 року його призначили позаштатним радником президента.
На парламентських виборах 2019 року Федоров був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" (№6 у списку), але вже 29 серпня 2019 року склав мандат і очолив Міністерство цифрової трансформації України.
У 28 років він увійшов в історію як один із наймолодших міністрів за весь час незалежної України.

Віцепрем’єр в новому Кабміні

У 2023 році Верховна Рада проголосувала за його звільнення з посади міністра. Втім того ж року Федоров повернувся до уряду - цього разу як віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, знову поєднавши посаду з керівництвом Мінцифри.

У 2025 році він зберіг позиції в новому уряді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та був призначений першим віцепрем’єр-міністром України і міністром цифрової трансформації. Верховна Рада підтримала призначення пакетним голосуванням за склад Кабміну.

Федоров і "держава в смартфоні"

На посаді міністра цифрової трансформації Федоров задекларував амбітну мету - побудувати "державу в смартфоні", максимально перевівши документи й держпослуги в онлайн і скоротивши бюрократію для громадян та бізнесу.

Ключовим результатом стала "Дія" - портал і застосунок, запущені у 2020 році.

Україна першою у світі запровадила електронні паспорти, а згодом у сервісі з’явилися водійські права, освітні документи, пенсійні посвідчення, COVID-сертифікати та десятки соціальних і бізнес-послуг.

Загалом у "Дії" нині доступно понад 160 електронних сервісів.

Паралельно Мінцифра розгорнула екосистему цифрових рішень: "Дія.Підпис", "Дія.Бізнес", "Дія.City", "єОселя", "єМалятко", "єВідновлення", "єДопомога" та мережу "Дія.Центрів". Освітній напрям представлений платформами "Дія.Освіта" і "Дія.Цифрова освіта".

Після початку повномасштабної війни міністерство стало одним із центрів технологічної оборони: чатбот "єВорог", платформа збору коштів UNITED24, проєкт "Армія дронів", "Лінія дронів", система мотивації "єБали", впровадження Starlink і запуск кластера Brave1, який об’єднав державу, військових і виробників defense tech.

У 2025 році в "Дії" з’явилася реєстрація шлюбу онлайн, було додано нові військові облігації та запущено ШІ-помічника, який опрацював понад мільйон запитів.
На 2026 рік Федоров анонсував запуск 5G (у Львові вже запустили "пілот"), а також "еАкцизу", "еНотаріату", "еСуду" й подальшу цифровізацію будівельної та гральної сфер.

Кадрові зміни у владі

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з початку 2026 року оголосив низку кадрових замін у владі. Керівником Офісу президента замість Андрія Єрмака став Кирило Буданов, його першим заступником призначено Сергія Кислицю.

А замість керівництва міністерством оборони Денису Шмигалю запропонували посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики, тоді як очолити оборонне відомство має Михайло Федоров. Також змінили керівництво ГУР, Держприкордонслужби та СБУ, а президент оновив очільників кількох обласних військових адміністрацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Михайло Федоров Верховна рада
Новини
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році