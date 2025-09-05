Словаччина підтримує вступ України до ЄС, це дуже вагомо, - Зеленський

Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них - вступ України до Євросоюзу.

"Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі", - зазначив він.

При цьому Зеленський підкреслив важливість двосторонньої співпраці між Україною та Словаччиною в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях. Це повинно зміцнювати обидві країни. Водночас у російських енергоресурсів в Європі немає майбутнього - цю точку зору президент намагався донести до співрозмовника.

Окрім того, сторони обмінялися інформацією: Зеленський розповів Фіцо про розмову європейських лідерів з Трампом, а словацький прем'єр розповів Зеленському про контакти в Китаї.

Фото: Володимир Зеленський та Роберт Фіцо (скріншот відео)