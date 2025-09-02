Фіцо підготував послання для Зеленського за підсумками зустрічі з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу словацького уряду у Facebook .

За словами Фіцо, у нього крім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї також була майже годинна дискусія тет-а-тет, під час якої основною темою стала війна в Україні.

"Президент Путін поінформував мене про перебіг переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці і про перспективи завершення цього військового конфлікту. Із цього важливого обговорення я зробив кілька висновків і послань, які маю намір у п'ятницю передати президенту України Володимиру Зеленському", - додав прем'єр.

Також він уточнив, що перед від'їздом провів окремі переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.