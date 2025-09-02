ua en ru
Фіцо підготував послання для Зеленського за підсумками зустрічі з Путіним

Вівторок 02 вересня 2025 20:31
Фіцо підготував послання для Зеленського за підсумками зустрічі з Путіним Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо має намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував унаслідок зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу словацького уряду у Facebook.

За словами Фіцо, у нього крім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї також була майже годинна дискусія тет-а-тет, під час якої основною темою стала війна в Україні.

"Президент Путін поінформував мене про перебіг переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці і про перспективи завершення цього військового конфлікту. Із цього важливого обговорення я зробив кілька висновків і послань, які маю намір у п'ятницю передати президенту України Володимиру Зеленському", - додав прем'єр.

Також він уточнив, що перед від'їздом провів окремі переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він у п'ятницю, 5 вересня, планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час сьогоднішніх переговорів із Путіним Фіцо заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться в Ужгороді.

Варто зауважити, що зустріч Зеленського і Фіцо відбудеться після кількох ударів українських захисників по нафтопроводу "Дружба", яким Словаччина отримує російську нафту.

Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Роберт Фіцо Війна в Україні
