Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки, - Зеленський

Членство України в Європейському Союзі у списку гарантій безпеки, які хоче отримати Київ, винесено в окремий пункт. Це одна з ключових гарантій, яких вимагає Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

"Серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі - для нас це обов'язкові економічні, політичні та геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт", - зазначив президент.

Зазначимо, в інтерв'ю французьким ЗМІ раніше Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін боїться, що Україна досягне успіху, зокрема вступить до Європейського Союзу.

Вступні переговори до ЄС

Нагадаємо, Євросоюз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт, в якому засіли прибічники Путіна, наклав своє вето на старт переговорів.

Проте 27 серпня стало відомо, що Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.