ЄС може почати переговори про вступ з Україною без згоди Угорщини: план Литви

Литва запропонувала спосіб розпочати переговори про членство України в ЄС без згоди Угорщини. Ідея передбачає технічний запуск переговорів на рівні 26 держав-членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt .

Зі спалахом нових дипломатичних суперечок між Будапештом і Києвом, все менше надії, що Угорщина припинить ветувати початок переговорів України про членство в ЄС. Проте Литва запропонувала спосіб, який може вивести ситуацію з глухого кута.

Напередодні важливої неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС "Gymnich" у столиці Данії, яка зараз головує в блоці, Литва надіслала листа країнам ЄС.

У документі, який бачив LRT.lt, стверджується, що "настав вирішальний момент, коли ЄС має вжити рішучих заходів, щоб задовольнити європейські прагнення України та зробити процес вступу до ЄС відчутним і незворотним".

Адже, як зазначає видання, Росія посилила військову агресію, а перспективи членства зміцнили б моральний дух українців та європейські реформи в Україні. В іншому випадку, згідно з документом, це може призвести до ерозії бажання інституцій впроваджувати необхідні зміни та підтримки українців щодо членства в ЄС.

Угорщина виступає проти доєднання України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який не приховує своїх антиукраїнських настроїв, наразі блокує початок будь-яких переговорів з Україною.

Як кілька місяців тому зізнався журналістам у Брюсселі глава польської дипломатії Радослав Сікорський, найбільшою невдачею його країни під час головування в Раді ЄС у першому півріччі цього року стала нездатність відкрити жодного розділу переговорів про вступ з Україною через вето Угорщини.

Через це Орбан нещодавно навіть отримав дзвінок від свого ідеологічного соратника, президента США Дональда Трампа.

Однак сподіватися, що найближчим часом думка Будапешта зміниться, наївно.

Суперечки щодо "Дружби"

Варто зазначити, що цього місяця кілька разів був атакований російський нафтопровід "Дружба", яким до Угорщини та Словаччини постачається нафта. На тлі цього між Будапештом і Києвом знову спалахнули дипломатичні суперечки.

Угорщина і Словаччина закликали Європейську комісію запобігти атакам на нафтопровід "Дружба", який, за їхніми словами, є "незамінним для нашого енергопостачання", а Київ відповів, що все залежить від позиції Угорщини, адже решта Європи вже давно позбулася енергетичної залежності від Росії.

План Литви

У згаданому листі до столиць ЄС Литва пропонує 1-2 вересня в Копенгагені на неформальній зустрічі міністрів розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо першого розділу членства в ЄС без Угорщини.

За згодою 26 держав-членів переговори відбуватимуться на технічному рівні, тобто фактично, а юридично пізніше буде досягнуто формальної згоди, коли всі 27 держав ЄС підтримають це.

У листі до Вільнюса також було ще раз повторено неодноразово висловлені заклики встановити дату вступу України до ЄС - 2030 рік.

"Встановивши цільову дату, як Україна, так і ЄС змогли б зосередити свої процеси прийняття рішень та інституції. Також це забезпечило б обґрунтовану основу для планування необхідних людських і фінансових інвестицій. Цільові дати також є технічною умовою для встановлення перехідних періодів. Раніше кандидатам було вказано цільову дату. Україна не повинна бути винятком", - йдеться в листі.

Наразі Європейська комісія досить скептично ставиться до можливості розпочати технічні переговори щодо членства України в ЄС без згоди всіх країн-членів. За словами її представників, переговори перебувають у руках Ради ЄС, але поки що ситуація не змінилася.

"Ви знаєте правила: щоб відкрити певний розділ переговорів, потрібна одностайність країн-членів. Тому ми продовжуємо роботу з Україною, закликаючи її впроваджувати реформи незалежно від відкриття розділів, бо ця робота окупиться", - наголосила речниця Європейської комісії Паула Пінью.