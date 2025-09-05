Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, это очень весомо, - Зеленский

Словакия поддерживает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. Братислава готова помочь Киеву своим опытом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде отметил, что был обсужден ряд важных и ключевых тем, среди них - вступление Украины в Евросоюз.
"Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе", - отметил он.
При этом Зеленский подчеркнул важность двустороннего сотрудничества между Украиной и Словакией в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах. Это должно укреплять обе страны. В то же время у российских энергоресурсов в Европе нет будущего - эту точку зрения президент пытался донести до собеседника.
Кроме того, стороны обменялись информацией: Зеленский рассказал Фицо о разговоре европейских лидеров с Трампом, а словацкий премьер рассказал Зеленскому о контактах в Китае.
Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50. Ожидалось, что они обсудят вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".
При этом после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе Фицо заинтриговал, что у него для Зеленского есть послание и выводы. Зеленский уже заявлял сразу после встречи, что она была "содержательной".
Заметим, что 4 сентября после встречи "коалиции решительных" в Париже Зеленский отметил, что членство Украины в Европейском Союзе в списке гарантий безопасности, которые хочет получить Киев, вынесено в отдельный пункт, как одна из ключевых гарантий, которых требует Украина.
Стоит отметить, что сейчас Евросоюз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. 27 августа стало известно, что Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.
Украина со своей стороны ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время. При этом позицию Венгрии призывают игнорировать и не учитывать.