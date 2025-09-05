Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N .

До складу словацької делегації в Ужгороді увійшли також віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних і європейських справ Юрай Бланар. При цьому з главою української держави в Ужгород приїхала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За даними видання, представники ЗМІ вже чекають біля будівлі, де відбувається зустріч президента України і прем'єра Словаччини. Пізніше відбудеться їхня спільна пресконференція.

Плани Фіцо на зустріч

Нагадаємо, ще вчора, 4 вересня, у словацькому уряді повідомляли, що прем'єр Роберт Фіцо планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським питання енергетичної інфраструктури.

Сам Фіцо також підтверджував, що хоче обговорити з главою української держави удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба".

До слова, Фіцо цього тижня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Після розмови, яка тривала годину, словацький прем'єр розповів, що він підготував для Зеленського кілька висновків і послань.

При цьому вчора, 4 вересня, президент України зазначав, що президент США дуже незадоволений тим, що Європа продовжує купувати російську нафту. Вочевидь, ідеться про Угорщину та Словаччину.