ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський: чекаємо на старт переговорів про вступ України до ЄС найближчим часом

Київ, Четвер 28 серпня 2025 17:22
UA EN RU
Зеленський: чекаємо на старт переговорів про вступ України до ЄС найближчим часом Фото: голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова держави розповів, що він провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував за співчуття і солідарність з українцями після жорстокого удару Росії по Україні.

Зеленський нагадав, що головною ціллю атаки став Київ. Пошуково-рятувальна операція все ще триває.

Під час розмови президент України і голова Єврокомісії обговорили дипломатичну роботу для зупинки вбивств і загалом російської агресії, а також для гарантування українцям справжньої безпеки.

Зеленський підкреслив, що поки з боку Росії не буде реальних кроків до миру, тиск на неї необхідно посилювати. Зокрема, фон дер Ляєн розповіла про підготовку нового санкційного пакета та координацію з іншими партнерами.

"Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", - наголосив Зеленський.

Вступні переговори

Нагадаємо, Євросоюз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.

Але вчора, 27 серпня, стало відомо, що Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини.

Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

При цьому вже сьогодні, 28 серпня, Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка відвідав Будапешт і обговорив з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою можливість початку вступних переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Угорщина Вступ в ЄС Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили