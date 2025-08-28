Зеленський: чекаємо на старт переговорів про вступ України до ЄС найближчим часом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Голова держави розповів, що він провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував за співчуття і солідарність з українцями після жорстокого удару Росії по Україні.

Зеленський нагадав, що головною ціллю атаки став Київ. Пошуково-рятувальна операція все ще триває.

Під час розмови президент України і голова Єврокомісії обговорили дипломатичну роботу для зупинки вбивств і загалом російської агресії, а також для гарантування українцям справжньої безпеки.

Зеленський підкреслив, що поки з боку Росії не буде реальних кроків до миру, тиск на неї необхідно посилювати. Зокрема, фон дер Ляєн розповіла про підготовку нового санкційного пакета та координацію з іншими партнерами.

"Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", - наголосив Зеленський.