Словаччина готова зробити внесок у гарантії безпеки для України, - Сибіга

За словами Сибіги, співпраця в галузі оборони була однією з ключових тем переговорів, включаючи використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL.

"Словацька сторона готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі. Я наголосив на критичній необхідності посилення санкційного тиску на Росію з метою просування миру", - розповів глава МЗС.

Міністри детально обговорили 19-й пакет санкцій проти РФ, який має бути прийнятий найближчим часом.

"Я також наголосив на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України. Я наголосив на нашій успішній співпраці у сфері захисту національних меншин. Це є прикладом для всього регіону та демонструє, що там, де є справжня воля з обох сторін, немає проблем у цій сфері", - зазначив Сибіга.