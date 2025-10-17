Словаччина готова зробити внесок у гарантії безпеки для України, - Сибіга

Словаччина готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.
За словами Сибіги, співпраця в галузі оборони була однією з ключових тем переговорів, включаючи використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL.
"Словацька сторона готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі. Я наголосив на критичній необхідності посилення санкційного тиску на Росію з метою просування миру", - розповів глава МЗС.
Міністри детально обговорили 19-й пакет санкцій проти РФ, який має бути прийнятий найближчим часом.
"Я також наголосив на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України. Я наголосив на нашій успішній співпраці у сфері захисту національних меншин. Це є прикладом для всього регіону та демонструє, що там, де є справжня воля з обох сторін, немає проблем у цій сфері", - зазначив Сибіга.
Нагадаємо, у вересні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.
За його словами, 26 країни вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.
Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.
Також Зеленський повідомляв, що базовий документ щодо безпекових гарантій для України вже фактично готовий. Деталі опрацьовуються з усіма партнерами.
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповідав, що Україна досягає прогресу в переговорах щодо формалізації юридично зобов'язуючих гарантій безпеки зі США та європейськими союзниками.
Нещодавно президент Фінляндії Александер Стубб запевнив, що військова складова гарантій безпеки для України вже практично готова. Надалі партнери працюватимуть над політичною складовою.
Генсекретар НАТО Марк Рютте запевнив, що війна Росії та України врешті-решт завершиться переговорами, але Україна матиме захист від партнерів після будь-якої угоди про припинення вогню.
Окрім того, за словами Зеленського, президент США Дональд Трамп також надасть Україні гарантії безпеки після завершення війни.