Словакия готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины, - Сибига

По словам Сибиги, сотрудничество в области обороны было одной из ключевых тем переговоров, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также дальнейшее развитие инициативы PURL.

"Словацкая сторона готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе. Я отметил критическую необходимость усиления санкционного давления на Россию с целью продвижения мира", - рассказал глава МИД.

Министры подробно обсудили 19-й пакет санкций против РФ, который должен быть принят в ближайшее время.

"Я также подчеркнул важность полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Я отметил наше успешное сотрудничество в сфере защиты национальных меньшинств. Это является примером для всего региона и демонстрирует, что там, где есть настоящая воля с обеих сторон, нет проблем в этой сфере", - отметил Сибига.