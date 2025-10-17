Словакия готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины, - Сибига

Словакия готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром.
По словам Сибиги, сотрудничество в области обороны было одной из ключевых тем переговоров, включая использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также дальнейшее развитие инициативы PURL.
"Словацкая сторона готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе. Я отметил критическую необходимость усиления санкционного давления на Россию с целью продвижения мира", - рассказал глава МИД.
Министры подробно обсудили 19-й пакет санкций против РФ, который должен быть принят в ближайшее время.
"Я также подчеркнул важность полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Я отметил наше успешное сотрудничество в сфере защиты национальных меньшинств. Это является примером для всего региона и демонстрирует, что там, где есть настоящая воля с обеих сторон, нет проблем в этой сфере", - отметил Сибига.
Напомним, в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.
По его словам, 26 стран уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.
Также Зеленский сообщал, что базовый документ по гарантиям безопасности для Украины уже фактически готов. Детали прорабатываются со всеми партнерами.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказывал, что Украина достигает прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности с США и европейскими союзниками.
Недавно президент Финляндии Александер Стубб заверил, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины уже практически готова. В дальнейшем партнеры будут работать над политической составляющей.
Генсекретарь НАТО Марк Рютте заверил, что война России и Украины в конце концов завершится переговорами, но Украина будет иметь защиту от партнеров после любого соглашения о прекращении огня.
Кроме того, по словам Зеленского, президент США Дональд Трамп также предоставит Украине гарантии безопасности после завершения войны.