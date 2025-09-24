ua en ru
Військова складова гарантій безпеки для України майже готова, - Стубб

США, Середа 24 вересня 2025 23:17
Військова складова гарантій безпеки для України майже готова, - Стубб Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Військова складова гарантій безпеки для України вже практично готова. Далі партнери працюватимуть над політичною складовою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Александра Стубба Bloomberg.

За його словами, робота над гарантіями безпеки триває протягом кількох тижнів з того часу, як лідер США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Стубб зауважив, що основна структура вже сформована.

"Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По-друге, її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів", - повідомив він.

Фінський лідер додав, що "військова структура вже практично готова", і далі почнеться робота над політичною структурою. Водночас він зазначив, що гарантії безпеки будуть реалізовані після закінчення війни.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше Стубб заявив, що гарантії безпеки для України означатимуть зобов’язання країн ЄС, які їх підпишуть, воювати з РФ у разі повторної агресіє з її боку.

Президент Фінляндії також пояснив, що для надання гарантіям реальної сили, необхідний "американський бекстоп". Він також визнав, що повне розуміння того, які зобов'язання готова взяти на себе адміністрація Трампа, відсутнє.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантувати безпеку можуть лише "сильні друзі і зброя". Під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН він наголосив, що зараз без озброєння міжнародне право повністю не працює.

