Україну захистять після укладення мирної угоди чи припинення вогню з РФ, - Рютте

Євросоюз, Неділя 28 вересня 2025 18:06
Україну захистять після укладення мирної угоди чи припинення вогню з РФ, - Рютте Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Війна Росії та України врешті-решт завершиться переговорами. Але Україна матиме захист від партнерів після будь-якої угоди про припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час його виступу у військовій академії Вест-Пойнт в США.

Рютте зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "хоче всього". Але Кремль, скоріше за все, розуміє, що це просто неможливо. Тому колись війна все ж завершиться переговорами.

"Не кожен конфлікт закінчується переговорами... Але я думаю, що в випадку з Україною, найімовірніше, все закінчиться переговорами", - сказав він.

ЗА словами Рютте, Україна буде захищена після мирної угоди, або навіть довгострокового перемир'я.

"Зеленський повинен знати, що його країна, після укладення мирної угоди або довгострокового перемир'я, буде захищена", - пообіцяв генсек НАТО.

Зазначимо, нещодавно президент Фінляндії Александер Стубб запевнив, що військова складова гарантій безпеки для України вже практично готова. Надалі партнери працюватимуть над політичною складовою.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Генасамблеї ООН наголосив, що гарантувати безпеку можуть лише "сильні друзі та зброя". Саме тому Україна надає таке значення гарантіям безпеки - без сили міжнародне право зараз не працює.

