Зеленський: базовий документ безпекових гарантій для України вже готовий

Базовий документ щодо безпекових гарантій для України та всієї Європи вже фактично готовий. Деталі опрацьовуються з усіма партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що на тижні були перемовини з лідерами європейських держав та з міністрами закордонних справ Британії, Данії, Польщі.

"Хороша зустріч була в мене з (спецпредставником США, - ред.) Кітом Келлогом. Я говорив з радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції, Італії... І це важливо, що партнери відвідують не тільки Київ, але й інші міста, інші наші громади", - зауважив він.

За словами президента, вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи.

"Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій - до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо", - зауважив він.

За словами Зеленського, це можливо, тільки якщо діяти будуть всі разом.

"Всі у Європі, і війна тут найближче, - але також разом з Америкою - саме Сполучені Штати для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна дійсно аргумент, - разом з іншими глобальними субʼєктами. Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено - а це значні кошти, - має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - підсумував він.