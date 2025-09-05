"Це буде точно в тисячах": Зеленський про іноземний контингент в Україні

В рамках гарантій безпеки іноземні країни готові будуть відправити в Україну тисячі своїх військових. Окрім цього, обговорюється питання захисту повітряного та морського простору.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео брифінгу з президентом Євроради Антоніу Коштою.

За його словами, поки зарано говорити про деталі щодо гарантій безпеки, однак план вже є.

"Питання буде йти координацією країн по захисту неба. І це йде вже нам з розумінням в кількості. В кількості літаків, в кількості команд. І також координація на морі, і також ми розуміємо які країни і що готові запровадити", - заявив Зеленський.

Президент також сказав про іноземних військових на території України і, як відомо, наразі це питання обговорюється з іншими країнами.

"А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тисяч (іноземного контингенту в Україні). Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити", - додав глава держави.