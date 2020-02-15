Скандальный план по Украине и телефонный разговор с Путиным: новости за 14 февраля

На сайте Мюнхенской конференции появился скандальный документ по Украине, "Схемы" выступили с заявлением из-за угроз Офиса президента, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 14 февраля, - в материале РБК-Украина

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил подготовку следующего нормандского саммита, а также договорился активизировать работу Контактной группы по Донбассу. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Отдельно Зеленский и Путин акцентировали внимание на освобождении украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

В Кремле рассказали детали разговора Путина и Зеленского

Украина готовит 4 объекта для размещения эвакуированных из Уханя

Украина готовит 3-4 объекта для размещения украинцев, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Украина, передает РБК-Украина.

По словам Гончарука, сейчас готовят около 4 объектов, где 14 дней после возвращения будут находиться на карантине эвакуированные из Уханя украинцы. Он добавил, что эвакуация украинских граждан состоится уже во вторник, 18 февраля.

Мюнхенская конференция: скандальный план по Украине

Вчера, 14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции появился документ, который содержал 12 шагов для достижения мира в Украине. В документе говорилось о необходимости восстановления СЦКК на Донбассе, расширении тем переговоров "нормандской четверки" и других гуманитарных аспектов. При этом в заявлении не было ни одного упоминания о том, что Россия должна вывести войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым.

Также РБК-Украина писало, что скандальный документ исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. При переходе по ссылке появлялось сообщение о том, что ссылка не работает или контент мог быть перемещен.

Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко в комментарии "Укринформ" заявила, что заявление является не официальным документом, а частной инициативой.

"Схемы" выступили с заявлением из-за угроз Офиса президента

13 февраля "Схемы" выпустили сюжет, в котором заявили, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский. При этом Патрушев прилетел в Оман тем же самолетом, которым Зеленский возвращался в Украину.

В Офисе президента заявили, что информация в сюжете программы о встрече Зеленского и Патрушева "целиком и полностью не соответствует действительности". Кроме этого сообщили, что подают в суд на программу "Схемы" с требованием опровергнуть информацию.

Журналисты программы "Схемы" выступили с заявлением в ответ на угрозы Офиса президента подать в суд.

В Киеве произошла стрельба в спортзале

В Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Лукашенко: Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители

Руководство Российской Федерации намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом на встрече с работниками Светлогорского целлюлозно-картонного комбината заявил президента Беларуси Александр Лукашенко, передают местные СМИ.

По его словам, российское руководство понимает интеграцию как поглощение Беларуси.

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители… Это не интеграция. Это инкорпорация. На это я никогда не пойду", - заявил Лукашенко.

Украинка стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

Украинская спортсменка Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Так, вчера, 14 февраля, украинка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Риме. Ткач победила россиянку Инну Тражукову со счетом 2:1. Украинка стала лучшей в весовой категории до 62 килограммов.