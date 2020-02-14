На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

Иллюстративное фото (facebook.com/MunSecConf)

На конференции согласовали первое заявление по Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума.

В заявлении говорится, что в 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

В связи с этим участники конференции предлагают 12 шагов, которые можно предпринять сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). Расширить темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев. Увеличения количества пунктов пропуска на Донбассе. Розыск пропавших без вести. Разминирование на Донбассе. Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации. Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением. Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений. Устранение радиационной опасности на Донбассе. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

Фото: 12 шагов для достижения мира в Украине

Напомним, на этой неделе Российская Федерация в очередной раз исключила возможность пересмотра минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.