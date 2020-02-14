На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине
Иллюстративное фото (facebook.com/MunSecConf)
На конференции согласовали первое заявление по Украине
На Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума.
В заявлении говорится, что в 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
В связи с этим участники конференции предлагают 12 шагов, которые можно предпринять сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.
- Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
- Расширить темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
- Увеличения количества пунктов пропуска на Донбассе.
- Розыск пропавших без вести.
- Разминирование на Донбассе.
- Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
- Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
- Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
- Устранение радиационной опасности на Донбассе.
- Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
- Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.
- Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
Фото: 12 шагов для достижения мира в Украине
Напомним, на этой неделе Российская Федерация в очередной раз исключила возможность пересмотра минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.