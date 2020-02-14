В Кремле рассказали детали разговора Путина и Зеленского

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Зеленский и Путин сегодня провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили выполнение минских соглашений и выразили готовность к обмену пленными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, Зеленский и Путин обсудили "аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта", реализацию минских соглашений и решений, принятых на нормандском саммите 9 декабря в Париже.

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", - говорится в сообщении.

Также обсуждалось разведение сил и разминирование на Донбассе, а также "выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц".

Также сообщается, что Путин "указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны" и выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в ДТП в Псковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский и Путин провели телефонный разговор. Как сообщили в Офисе президента, обсуждалась, в частности, подготовка к саммиту "нормандской четверки".

Отметим, сегодня стартовала Мюнхенская конференция по безопасности, на ней, предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Завтра на конференции выступит Зеленский.