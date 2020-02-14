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Украинка стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

Новости » Спорт     14.02.2020 - 21:35
Украинка стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе
Фото: Юлия Ткач (facebook.com/olympicua)

Украинка Ткач завоевала золото на чемпионате Европы

Украинская спортсменка Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Так, сегодня, 14 февраля, украинка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Риме. Ткач победила россиянку Инну Тражукову со счетом 2:1. Украинка стала лучшей в весовой категории до 62 килограммов.

До этого украинская спортсменка победила представительницу Беларуси Веронику Иванову и бывшую украинку Татьяну Омельченко, которая сейчас выступает за Азербайджан.

Украинка стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

Напомним, ранее сообщалось, что украинский спортсмен Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Украинец в финале соревнований уверенно победил венгра Виктора Леринца со счетом 7:1.

Кроме того, для Украины на этом чемпионате бронзовую медаль завоевали Ленур Тимиров (весовая категория до 63 килограмм) и Николай Кучмий (весовая категория до 130 кг).

Также РБК-Украина писало, что первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряет место в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это стало следствием раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине, где она была лидером посева и главной фавориткой соревнований.

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