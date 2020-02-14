ОП подает в суд на программу "Схемы" из-за сюжета о Зеленском и Патрушеве

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Офис президента требует опровергнуть информацию о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины подает в суд на программу "Схемы" с требованием опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В частности, Офис президента утверждает, что информация в сюжете программы об этой встрече "целиком и полностью не соответствует действительности".

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", - говорится в сообщении.

Также Офис расценил расследование программы как "домыслы и сведения из каких-то тайных источников" и манипуляцию общественным мнением.

"Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в каком требовать опровержений и извинений", - говорится в сообщении.

Кроме того, у Зеленского призвали руководство UA: Перший обратить внимание на распространение "информации, которая не соответствует действительности".

Напомним, вчера в эфир вышел выпуск программы "Схемы", в котором журналисты утверждают, что Патрушев в начале 2020 года посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился Зеленский.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак уже назвал ложью расследование "Схем" о поездке Зеленского в Оман. Кроме того, в Кремле также назвали информацию о поездке Патрушева не соответствующей действительности.