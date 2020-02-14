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Зеленский и Путин обсудили подготовку следующего нормандского саммита

Новости » Политика     14.02.2020 - 14:56
Зеленский и Путин обсудили подготовку следующего нормандского саммита
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил подготовку следующего нормандского саммита, а также договорился активизировать работу Контактной группы по Донбассу. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Отдельно Зеленский и Путин акцентировали внимание на освобождении украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

"Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Отметим, следующая встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на апрель. Предварительно, саммит может пройти в Берлине.

Напомним, ранее новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский будет сам принимать решение о встрече с Путиным.

Ранее также сообщалось, что у Путина настаивают на диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса о контроле над границей.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНормандская четверка
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