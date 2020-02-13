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Глава Совбеза России прилетал в Оман, когда там находился Зеленский, - "Схемы"

Новости » Политика     13.02.2020 - 21:23
Глава Совбеза России прилетал в Оман, когда там находился Зеленский, - "Схемы"
Фото: Николай Патрушев (scrf.gov.ru)

Патрушев прилетел в Оман тем же самолетом, которым Зеленский возвращался в Украину

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посещал Оман в то время, когда там с рабочим визитом находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".

По данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN, которым через сутки вернулся в Украину президент Зеленский.

Информацию о визите Патрушева в Оман журналисты получили от неназванного источника и подтвердили с помощью записей в базе данных о пересечении российской границы.

Как отметили в Офисе президента Украины, Зеленский не знаком с Патрушевым, никогда с ним не общался по телефону, не встречался и не обсуждал никаких вопросов. Однако в ОП не смогли объяснить, почему глава государства воспользовался тем же частным самолетом, которым Патрушев прилетел в Оман.

Кроме того, в Совбезе РФ заявили, что вопрос относительно визита секретаря ведомства в Оман может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, однако журналистам не удалось установить с ним контакт.

Напомним, 5 января украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. После этого в Офисе президента сообщили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

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