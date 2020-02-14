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МИД о заявлении Мюнхенской конференции: это частная инициатива

Новости » Политика     14.02.2020 - 20:13
МИД о заявлении Мюнхенской конференции: это частная инициатива
Фото: Екатерина Зеленко (РБК-Украина)

Руководство Мюнхенской конференции не признает заявление официальным документом

Заявление о шагах для усиления безопасности в Украине, опубликованное сегодня на сайте Мюнхенской конференции, является не официальным документом, а частной инициативой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко в комментарии "Укринформ".

По словам Зеленко, опубликованное заявление "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" было частной инициативой определенной группы политиков, поэтому его удалили с сайта Мюнхенской конференции. Руководство конференции также не признает официальности опубликованного плана.

"Документ был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии России против нашего государства", - заявила она.

Кроме того, положения, изложенные в опубликованном документе, не соответствуют официальной позиции украинских властей.

Напомним, сегодня на сайте Мюнхенской конференции появился документ, который содержал 12 шагов для достижения мира в Украине. В документе говорилось о необходимости восстановления СЦКК на Донбассе, расширении тем переговоров "нормандской четверки" и других гуманитарных аспектов. При этом в заявлении не было ни одного упоминания о том, что Россия должна вывести войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым.

Также РБК-Украина писало, что скандальный документ исчез из сайта Мюнхенской конференции по безопасности. При переходе по ссылке появлялось сообщение о том, что ссылка не работает или контент мог быть перемещен.

Скандальный план по Украине исчез с сайта Мюнхенской конференции В Мюнхене завтра пройдет встреча международной группы по катастрофе МАУ
Новости Украины МИД УкраинызаявлениеМюнхенская конференция по безопасности
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