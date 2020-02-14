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Лукашенко: Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители

Новости » Политика     14.02.2020 - 13:13
Лукашенко: Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил, что Россия понимает интеграцию как поглощение Беларуси

Руководство Российской Федерации намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом на встрече с работниками Светлогорского целлюлозно-картонного комбината заявил президента Беларуси Александр Лукашенко, передают местные СМИ.

По его словам, российское руководство понимает интеграцию как поглощение Беларуси.

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители… Это не интеграция. Это инкорпорация. На это я никогда не пойду", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что белорусский народ не пойдет по этому пути. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что после своего президентства продолжит отстаивать суверенитет Беларуси.Однако Минск и Москва продолжат работу по дорожным картам интеграции.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о невозможности присоединения страны к Российской Федерации.

"Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками что смогли заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны", - отметил он.

До этого он утверждал, что вопрос объединения Беларуси и Российской Федерации должны решать народы двух стран.

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