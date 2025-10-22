Згадали Путіна та "Мадяра". Два європейські міністри знову посперечалися через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував поглузувати з Польщі та польського суду, але нарвався на жорстку відповідь від свого колеги, голови МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто у X (Twitter) та на відповідь Сікорського.

Сійярто опублікував відповідь на допис телеканалу "Вишеград 24", в якому процитували заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак російського диктатора Володимира Путіна. Польський суд може дати відповідний дозвіл.

"Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Туска (прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, - ред.) відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"?", - написав Сійярто.

У відповідь Сікорський зазначив, що він пишається польським судом, який постановив, що "саботаж проти загарбника не є злочином". При цьому він не впустив моменту нагадати Сійярто про виведення з ладу нафтопроводу "Дружба" - ця подія свого часу викликала в Будапешті чималу істерику.

"Щобільше, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію", - написав Сікорський.