Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС "Нікольскоє" в РФ

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штаба ЗСУ.

"Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії", - йдеться в повідомленні.

За даними української сторони, НПС "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ і задіяна в забезпеченні окупаційних військ.

Наслідки удару включають пожежу на об’єкті та повну зупинку перекачування нафти трубопроводом "Дружба".

Пожежі та вибухи на НПЗ в Росії

Сили оборони вже тривалий час системно б’ють по паливній інфраструктурі РФ.

4 серпня поблизу нафтобази в Азові (Ростовська область) спалахнула масштабна пожежа. Раніше українські безпілотники уразили й інші російські об’єкти зберігання пального - зокрема в Тамбовській області та Республіці Адигея.

У Ростовській області горів ще один нафтооб’єкт. За даними джерела РБК-Україна, це була спецоперація СБУ.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявляв, що безпілотники СБУ вже вразили понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.