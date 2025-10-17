ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща відмовилася видати Німеччині українця із справи про "Північні потоки"

Польша, П'ятниця 17 жовтня 2025 15:56
UA EN RU
Польща відмовилася видати Німеччині українця із справи про "Північні потоки" Фото: підозрюваний у підриві "Північних потоків"в суді (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суд дійшов висновку, що Німеччина не надала достатньо доказів для видачі українця, а аргументи у запиті на екстрадицію займали менше однієї сторінки. На думку суду, цього недостатньо для виконання ордера.

Окружний суд Варшави також постановив негайно звільнити Володимира Журавльова з-під варти.

Адвокат чоловіка Тимотеуш Папроцький перед слуханням заявив, що його підзахисний не визнає провини.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що проходять дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталося три вибухи, які спричинили масштабні витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та країн ЄС заявили, що інцидент був результатом цілеспрямованої диверсії.

На початку лютого 2024 року влада Швеції оголосила про закриття власного розслідування підриву газопроводу через відсутність юрисдикції.

За даними uенпрокуратури, Німеччини, українець Володимир Ж. був водолазом і, ймовірно, входив до групи, яка у вересні 2022 року орендувала вітрильну яхту та встановила вибухівку на газопроводах біля данського острова Борнхольм.

Нагадаємо, 1 жовтня Варшавський окружний суд арештував Володимира Ж. на сім діб.

Тим часом міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк зазначав, що "немає жодних підстав для поспішних дій" щодо екстрадиції.

А прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що видача українця Німеччині не відповідає інтересам країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польща Північний потік Північний потік-2 Суд
Новини
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить