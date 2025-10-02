Польща не видає Німеччині українця у справі про підрив "Північних потоків": в чому причина

Польща не буде поспішати із видачею Німеччині українця Володимира З., якого Берлін підозрює у нібито причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк та голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, заяви опублікував портал Onet .

Міністр заявив, що справа щодо підриву газопроводів доволі серйозна - але рішення щодо можливої екстрадиції буде ухвалювати суд. Суд повинен ухвалювати рішення, маючи "абсолютну впевненість".

Також, за словами міністра, немає "жодних підстав для поспішних дій". Польща - правова держава, Німеччина має право звернення, має право на те, щоб видати європейський ордер на арешт. Проте остаточне рішення не за німцями.

"Але рішення ухвалюватиме польський суд, оцінивши ситуацію, і я вірю в мудрість суддів, в їхню глибоку оцінку ситуації та відсутність впливу з боку ЗМІ чи політиків", – зазначив міністр.

Польща не буде бездумно виконувати ордер

При цьому Пшидач, коментуючи питання можливої екстрадиції затриманого українця, зазначив, що Польща має зобов'язання виконати європейський ордер на арешт. Але Варшава не збирається бездумно його виконати, а залишає за собою право остаточного рішення.

"Можливо, дійсно потрібно вивчити, чи передача цієї людини німецькій владі, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, інтересам польської держави та всієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, потрібно враховувати також політичні наслідки такого рішення", - сказав він.

Пшидач також порекомендував прокурору "дуже ретельно вивчити", чи є реальні підстави передавати українця Берліну.

"Якщо це дійсно так, що ця людина проявила далекосяжну мужність і рішучість зробити Європу безпечнішою, то, безумовно, необхідно враховувати та цілі його діяльності, які говорять на його користь", - натякнув він.