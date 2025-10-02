Польща не видає Німеччині українця у справі про підрив "Північних потоків": в чому причина
Польща не буде поспішати із видачею Німеччині українця Володимира З., якого Берлін підозрює у нібито причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк та голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, заяви опублікував портал Onet.
Міністр заявив, що справа щодо підриву газопроводів доволі серйозна - але рішення щодо можливої екстрадиції буде ухвалювати суд. Суд повинен ухвалювати рішення, маючи "абсолютну впевненість".
Також, за словами міністра, немає "жодних підстав для поспішних дій". Польща - правова держава, Німеччина має право звернення, має право на те, щоб видати європейський ордер на арешт. Проте остаточне рішення не за німцями.
"Але рішення ухвалюватиме польський суд, оцінивши ситуацію, і я вірю в мудрість суддів, в їхню глибоку оцінку ситуації та відсутність впливу з боку ЗМІ чи політиків", – зазначив міністр.
Польща не буде бездумно виконувати ордер
При цьому Пшидач, коментуючи питання можливої екстрадиції затриманого українця, зазначив, що Польща має зобов'язання виконати європейський ордер на арешт. Але Варшава не збирається бездумно його виконати, а залишає за собою право остаточного рішення.
"Можливо, дійсно потрібно вивчити, чи передача цієї людини німецькій владі, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, інтересам польської держави та всієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, потрібно враховувати також політичні наслідки такого рішення", - сказав він.
Пшидач також порекомендував прокурору "дуже ретельно вивчити", чи є реальні підстави передавати українця Берліну.
"Якщо це дійсно так, що ця людина проявила далекосяжну мужність і рішучість зробити Європу безпечнішою, то, безумовно, необхідно враховувати та цілі його діяльності, які говорять на його користь", - натякнув він.
Затримання українця в Польщі
Нагадаємо, що 30 вересня українського громадянина затримали у Польщі через підозру у нібито причетності до вибуху на газопроводах "Північний потік". Відомо, що затриманого звуть Володимир З., останні три роки він живе в Польщі. Суд 1 жовтня заарештував Володимира на сім днів.
Цікаво, що у 2024 році Польща дала йому можливість втекти від переслідування, відмовившись виконувати запит Німеччини. Варшава не тільки не виконала вимогу Берліна, але й попередила українця, давши йому можливість на деякий час залишити країну.
Підрив "Північних потоків": що відомо
Російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" були виведені з ладу після вибуху, який стався 26 вересня 2022 року. Вибух, або кілька вибухів, пошкодили великі ділянки газопроводів, вони повністю вийшли з ладу.
Розслідування не змогло виявити винних. Розглядалися версії причетності України, Росії, США і навіть Китаю. Врешті-решт Німеччина заявила, що нібито виявила групу з семи громадян України, які буцімто могли підірвати газопроводи.
В серпні 2025 року в Італії схопили одного з них - 49-річного громадянина Сергія Кузнєцова, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення. Але сам Кузнєцов та його захист відкидають звинувачення з Берліну та не дають можливості екстрадувати його до Німеччини.