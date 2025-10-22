ua en ru
Сийярто попытался посмеяться над Польшей и нарвался на жесткий ответ от Сикорского

Венгрия, Среда 22 октября 2025 17:10
Сийярто попытался посмеяться над Польшей и нарвался на жесткий ответ от Сикорского Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Flickr)
Автор: Антон Корж

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попытался посмеяться над Польшей и польским судом, но нарвался на жесткий ответ от своего коллеги, главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сийярто в X (Twitter) и на ответ Сикорского.

Сийярто опубликовал ответ на сообщение телеканала "Вышеград 24", в котором процитировали заявление Сикорского о том, что Польша может задержать самолет российского диктатора Владимира Путина. Польский суд может дать соответствующее разрешение.

"Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Туска (премьер-министр Польши Дональд Туск, - ред.) отказался экстрадировать террориста, который взорвал трубопровод "Северный поток-2"?", - написал Сийярто.

В ответ Сикорский отметил, что он гордится польским судом, который постановил, что "саботаж против захватчика не является преступлением". При этом он не упустил момента напомнить Сийярто о выводе из строя нефтепровода "Дружба" - это событие в свое время вызвало в Будапеште немалую истерику.

"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадьяр, наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", - написал Сикорский.

Польша не отдала Германии украинца украинца

Напомним, что 17 октября в Польше суд отказал Германии в экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток".

До этого министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк, комментируя ситуацию, сказал, что "нет никаких оснований для поспешных действий" по экстрадиции. А премьер Польши Туск прямо заявил, что выдача гражданина Украины Германии не отвечает интересам страны.

Удары по "Дружбе" и истерика Венгрии

Украина нанесла первые удары по "Дружбе" во второй половине августа и продолжала уничтожать инфраструктуру нефтепровода до конца месяца. Например, в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. А после того, как станцию отремонтировали, "прилетел" новый удар.

Атаки на "Дружбу" вызвали истерику в Венгрии, но другие страны Европейского союза проигнорировали крики Будапешта. Сикорский и тогда успел изрядно посмеяться над

Варшава угрожает Путину арестом

Напомним, что 21 октября Сикорский сообщил о возможном аресте российского диктатора Владимира Путина в случае, если его самолет пересечет воздушное пространство страны во время полета в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Как известно, еще в 2023 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В РФ заявили, что не признают решение МУС, но мнение Кремля по этому поводу никого не интересует.

