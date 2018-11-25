Ситуация в Азовском море: главное

Фото: ситуация в Азовском море (mil.gov.ua)

Утром 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил буксир украинского военного флота

В Азовском море в воскресенье, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, а в послеобеденную пору в Министерстве обороны Украины уже сообщили о выявленных ударных вертолетах росиськои армии. РБК-Украина сообщает главные события о ситуации в Азовском море.

Хронология

3:58 - малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Бердянск" связался с береговым постом Федеральной службы безопасности России и морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил, что собирается пройти Керченским проливом, направляясь в Мариуполь. По данным Минобороны Украины, информация была получена, но ответ не дан.

4:07 - зафиксированы переговоры диспетчера порта Керчь "БЕРЕГ-23" с кораблем российского Черноморского флота "Суздалец". Была передана информация, что обнаружено украинские военные корабли. Однако, по информации Минобороны, диспетчеры портов Керчь и Кавказ контактировали только с российским флотом, а на вызовы кораблей украинских ВМС не отвечали.

9:39 - Минобороны Украины сообщило о агрессивных действиях со стороны российского флота. В частности, во время перехода Керченским проливом агрессивные действия совершили пограничные корабли РФ типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец". Именно пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир. В результате был поврежден главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение, потеряно спасательный плотик.

13:12 - Минобороны Украины сообщило о том, что зафиксировали, как два ударных вертолета российской армии Ка-52 зашли на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС Украины.

Позиция России

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ. Кроме того, в ФСБ РФ отметили, что у них не было заявки на проход украинских кораблей и в график прохода они включены не были.

"Сегодня утром около 07:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющие право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - заявили в ФСБ

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что расценивают агрессивные действия кораблей Российской Федерации как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву. В МИД пообещали, что предпримут все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины...Будем безотлагательно информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны Российской Федерации остается.