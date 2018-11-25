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У МЗС України прокоментували агресивні дії РФ у Азовському морі

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 13:02
У МЗС України прокоментували агресивні дії РФ у Азовському морі
Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

МЗС розцінює дії РФ як порушення норму Статуту ООН, та Конвенції ООН з морського права

Провокації з боку Російської Федерації в Чорному та Азовському морях перейшли межу і стали агресивними. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє РБК-Україна.

У відомстві зазначили, що розцінюють агресивні дії кораблів Російської Федерації як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.

"Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України", - йдеться у заяві.

Як повідомили у МЗС, міністерство здійснить всі необхідні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування.

"Невідкладно інформуватимемо партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі. Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонний корабель Російської Федерації протаранив буксир Військово-морських сил України.

Пізніше ФСБ РФ заявили, що українські кораблі перетнули російський кордон, увійшли до територіальних вод РФ та продовжили рух в напрямку Керченської протоки.                                                                              

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