У МЗС України прокоментували агресивні дії РФ у Азовському морі

МЗС розцінює дії РФ як порушення норму Статуту ООН, та Конвенції ООН з морського права
Провокації з боку Російської Федерації в Чорному та Азовському морях перейшли межу і стали агресивними. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє РБК-Україна.
У відомстві зазначили, що розцінюють агресивні дії кораблів Російської Федерації як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.
"Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України", - йдеться у заяві.
Як повідомили у МЗС, міністерство здійснить всі необхідні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування.
"Невідкладно інформуватимемо партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі. Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонний корабель Російської Федерації протаранив буксир Військово-морських сил України.
Пізніше ФСБ РФ заявили, що українські кораблі перетнули російський кордон, увійшли до територіальних вод РФ та продовжили рух в напрямку Керченської протоки.