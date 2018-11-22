Загроза повномаштабної агресії з боку Росії залишається, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак відкинув припущення, що збройний конфлікт на Донбасі є замороженим

Загроза повномасштабної відкритої агресії з боку Російської Федерації (РФ) залишається. Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав цивільний міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами Полторака, Москва наразі не подає ознак відмови від агресивної політики щодо України.

"Я думаю, однозначно не можна казати про те, що немає загрози відкритої агресії. Нажаль, в мене є великі сумніви в тому, що Росія і Путін відмовились від агресивної політики по відношенню до України, і вони відмовились від відкритої агресії проти України. Принаймні, їх дії свідчать зовсім про інше", - сказав Полторак.

Крім того, міністр додав, що збройний конфлікт на сході України і далі перебуває в активній фазі і його ніяк не можна назвати замороженим.

"Він є гарячим, але трохи стриманим. І тут причин дуже багато, чому він не є достатньо високої інтенсивності і активності. Збройні сили цей час використовують для того, щоб підвищити рівень готовності, технологічного оснащення, рівень підготовки особового складу", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що вважає недостатнім рівень фінансування сектору оборони в бюджеті-2019.