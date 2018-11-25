Ситуація в Азовському морі: головне

Фото: ситуація в Азовському морі (mil.gov.ua)

Зранку 25 листопада прикордонний корабель РФ протаранив буксир українського військового флоту

В Азовському морі у неділю, 25 листопада, зранку російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил (ВМС) України, а в післяобідню пору у Міністерстві оборони України вже повідомили про виявлені ударні вертольоти росіської армії. РБК-Україна повдіомляє головні події щодо ситуації в Азовському морі.

Хронологія

3:58 - малий броньований артилерійський катер ВМС України "Бердянськ" зв’язався з береговим постом Федеральної служби безпеки Росії та морськими портами Керч та Кавказ і повідомив, що збирається пройти Керченською протокою, прямуючи до Маріуполя. За даними Міноборони України, інформація була отримана, але відповідь не надано.

4:07 - зафіксовано переговори диспетчера порту Керч "БЕРЕГ-23" з кораблем російського Чорноморського флоту "Суздалець". Було передано інформацію, що виявлено українські військові кораблі. Проте, за інформацією Міноборони, диспетчери портів Керч та Кавказ контактували лише з російським флотом, а на виклики кораблів українських ВМС не відповідали.

9:39 - Міноборони України повідомило про агресивні дії з боку російського флоту. Зокрема, під час переходу Керченською протокою агресивні дії здійснили прикордонні кораблі РФ типу "Соболь", "Дон", катери типу "Мангуст" та "Суздалець". Саме прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксиру. У результаті було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

13:12 - Міноборони України повідомило про, те, що зафіксували, як два ударних вертольоти російської армії Ка-52 зайшли на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів ВМС України.

Позиція Росії

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що українські кораблі перетнули російський кордон та увійшли до територіальних вод РФ. Крім того, у ФСБ РФ зазначили, що в них не було заявки на прохід українських кораблів та у графік проходу вони включені не були.

"Сьогодні вранці близько 07:00 за московським часом три кораблі Військово-морських сил України в порушення статей 19 і 21 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, що визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, перетнули державний кордон Російської Федерації, неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації", - заявили в ФСБ.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що розцінюють агресивні дії кораблів Російської Федерації як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права. У МЗС пообіцяли, що здійснять всі необхідні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування.

"Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України...Невідкладно інформуватимемо партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі. Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загроза повномасштабної відкритої агресії з боку Російської Федерації залишається.