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Командующий ВМС заявил, что украинские катера готовы к высадке российского десанта

Новости » Общество    25.11.2018 - 18:44
Командующий ВМС заявил, что украинские катера готовы к высадке российского десанта
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Экипажи украинского флота готовы к высадке десанта в Керченском проливе

Катера украинского флота, которые в настоящее время находятся около Керченского пролива, готовы к возможной высадке десанта РФ. Об этом сказал Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Воронченко назвал обстановку возле Керченского пролива "сложной и напряженной", однако заверил, что украинские вооруженные катера находятся в боевой готовности.

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадки (российского - ред.) десанта", - заявил он.

Также Воронченко добавил, что сейчас трудно спрогнозировать, чем закончится ситуация и сколько времени украинскому флоту придется ждать возможности пересечь пролив. Но заявления России о том, что прохождению судов мешает российское судно, которое якобы село на мель, командующий назвал ложными.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сказал адмирал.

Напомним, недавно Россия позволила пройти под Керченскому проливу своим трем судам - одному кораблю и двум катерам. При этом проходу не мешал танкер, которым Россия блокирует Керченский пролив. Танкер также выключил автоматическую идентификационную систему (АИС - обеспечивает международный автоматический обмен данными для избежания столкновений кораблей в море).

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