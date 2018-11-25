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У РФ прокоментували агресивні дії в Азовському морі

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 11:16
У РФ прокоментували агресивні дії в Азовському морі
Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

У ФСБ заявили, що українські кораблі перетнули російський кордон

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявила, що українські кораблі перетнули російський кордон та увійшли до територіальних вод РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами ФСБ, кораблі Військово-морських сил (МВС) України увійшли у російські територіальні води та попрямували до Керченської протоки.

"Сьогодні вранці близько 07:00 за московським часом три кораблі Військово-морських сил України в порушення статей 19 і 21 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, що визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, перетнули державний кордон Російської Федерації, неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У ФСБ РФ зазначили, що в них не було заявки на прохід кораблів та у графік проходу вони включені не були.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський прикордонний корабель протаранив буксир "Яни Капа" Військово-морських сил України, який здійснював плановий перехід з порту Одеси до порту в Маріуполі.

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