Сирський та Федоров в епіцентрі уваги: все, що відомо про конфлікт та наслідки

Оновлення Кабміну обернулось гучним скандалом через рішення президента змінити міністра оборони Михайла Федорова. І поки у владі шукають вихід із ситуації, активісти щодня влаштовують протести.

Чому Зеленський звільнив Федорова, до чого тут головком Олександр Сирський та чого чекати далі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Причини конфлікту: Перестановка в Кабміні переросла у політичну кризу через рішення президента звільнити міністра оборони Михайла Федорова через його конфлікт із головкомом Олександром Сирським.

Перестановка в Кабміні переросла у політичну кризу через рішення президента звільнити міністра оборони Михайла Федорова через його конфлікт із головкомом Олександром Сирським. Вимоги протестувальників: У Києві та інших містах кілька днів поспіль тривають мітинги на підтримку Федорова. Учасники акцій біля театру Франка висувають дві вимоги: повернути Федорова на посаду та звільнити головкома Сирського.

У Києві та інших містах кілька днів поспіль тривають мітинги на підтримку Федорова. Учасники акцій біля театру Франка висувають дві вимоги: повернути Федорова на посаду та звільнити головкома Сирського. Позиція сторін: За даними джерел РБК-Україна, Федоров готовий повернутися виключно на посаду міністра оборони. Західні медіа пишуть про можливу відставку Сирського, Генеральний штаб спростовує чутки спростовує.

Тиждень тому президент Володимир Зеленський запустив ланцюг кадрових ротацій, який обернувся протестами та вивів назовні конфлікт в команді. Як виявилось, на той момент міністр оборони Михайло Федоров та головком Олександр Сирський, м'яко кажучи, не ладнають.

Оновлення Кабміну

Все почалось з оновлення Кабміну. Минулої неділі Зеленський покликав до себе на той момент прем’єра Юлію Свириденко та повідомив про план змінити склад уряду. Під змінами малась на увазі і відставка самої Свириденко. Їй президент запропонував нову посаду. При цьому, яку саме - не повідомив ні він, ні вона сама.

Згодом у ЗМІ повідомили, що Свириденко розглядають на посаду посла в США. Тоді як чинна пані посол Ольга Стефанішина нібито сама нещодавно просила про відставку за особистими обставинами. Втім, є й ще одна можлива причина - справа САП щодо Стефанішиної, розвиток якої не виключений.

Спочатку традиційно головною інтригою було, хто ж очолить уряд. Зеленський в ту ж неділю провів кілька зустрічей. Першим був Сергій Корецький (на той момент очільник “Нафтогазу”), а одним з останніх - Ігор Терехов (мер Харкова). Всіх учасників зустрічей автоматично у ЗМІ називали кандидатами на посаду. Втім вже за кілька годин всі джерела РБК-Україна називали Корецького основним кандидатом. Так і сталось.

Минулого тижня Рада відправила Свириденко у відставку. Але спокійного призначення нового складу уряду не вийшло.

Звільнення Федорова та протести

Спочатку з’явились чутки, що Зеленський планує змінити міністра оборони Михайла Федорова. Потім ці чутки підтвердив і сам президент. Пояснюючи мотиви, він заяви, що Федоров та головком Олександр Сирський не ладнають.

У четвер, 16 липня, Рада призначила Корецького прем’єром. Також був призначений оновлений склад Кабміну - всіх крім міністра оборони та міністра закордонних справ. Ці дві посади - прерогатива президента і вносити кандидатури до парламенту має саме він. На Міноборони планували призначити Ігоря Клименка, а на МЗС - перепризначити Андрія Сибігу.

Втім, свої кандидатури Зеленський вносити не став. Натомість біля театра Франка у Києві зібрався перший мітинг. Кияни вийшли на протест проти відставки Федорова. А сам Федоров дав великий брифінг, на якому розповів і про роботу в Міноборони, і про конфлікт з Сирським, і про розмови з президентом.

Вже наприкінці дня Зеленський призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а питання подальшої долі Федорова зависло. Федоров і Зеленський мали кілька розмов, президент пропонував Федорову різні посади - втім, отримував відмови. Спочатку планувалось, що Федоров буде радником, але він цього не захотів.

Протести в Києві та інших містах тривали щодня. І, сьогодні, також планується акція. Щоправда ще вчора організатори повідомляли, що “дають час до п’ятниці”, вранці виходити не планували, а вже пообіді все ж анонсували протест і на сьогодні.

“Відставка” Сирського

Місцем протесту у Києві обрали площу біля театра Франка. Саме на неї виходять вікна Офісу президента. І якщо у перший день акції учасники вимагали повернути Федорова на посаду, то зараз додалась і друга вимога - звільнити Сирського.

Сам Зеленський заявляє, що чує народ. На вихідних президент розмовляв і з Федоровим, і з Сирським. А також кілька днів вже тривають зустрічі Зеленського з генералами та керівниками армії.

Федоров у свою чергу зазначав, що “рішення будуть”.

У суботу західні ЗМІ повідомили, що Зеленський готує відставку Сирського. Сьогодні цю тему підхватили і соцмережі, де зазначають, що рішення нібито вже ухвалене. Генштаб ці чутки спростовує. Сам же президент про відставку Сирського не говорив.

Щодо Федорова, то він продовжує “виходити” до людей у соцмережах із повідомленнями в позитивному тоні. А за словами джерел РБК-Україна він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.

Втім, інформовані співрозмовники РБК-Україна сумніваються, що Федоров отримає бажану пропозицію навіть у разі звільнення Сирського. За словами джерел, питання щодо наступного міністра оборони в команді президента залишається відкритим.