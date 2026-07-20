У Генштабі зробили заяву на тлі чуток про звільнення Сирського

Чутки про нібито звільнення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського швидко поширилися мережею, однак у військовому керівництві їх спростували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності", - наголосили в Генштабі.

Там також зазначили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати обов'язки головнокомандувача ЗСУ.

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов також залишається на своїй посаді та продовжує виконувати свої функціональні обов'язки.

У Генштабі нагадали, що звільнення головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу здійснюється виключно на підставі указу президента України.