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Сырский и Федоров в эпицентре внимания: все, что известно о конфликте и последствиях

17:36 20.07.2026 Пн
4 мин
Почему Зеленский уволил Федорова и какие это имело последствия?
aimg Ирина Гамерская
Сырский и Федоров в эпицентре внимания: все, что известно о конфликте и последствиях Фото: Владимир Зеленский и Михаил Федоров (Офис президента)
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Обновление Кабмина обернулось громким скандалом из-за решения президента сменить министра обороны Михаила Федорова. И пока во власти ищут выход из ситуации, активисты ежедневно устраивают протесты.

Почему Зеленский уволил Федорова, при чем здесь главком Александр Сырский и чего ждать дальше - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Причины конфликта: Перестановка в Кабмине переросла в политический кризис из-за решения президента уволить министра обороны Михаила Федорова из-за его конфликта с главкомом Александром Сырским.
  • Требования протестующих: В Киеве и других городах несколько дней продолжаются митинги в поддержку Федорова. Участники акций возле театра Франко выдвигают два требования: вернуть Федорова на должность и уволить главкома Сырского.
  • Позиция сторон: По данным источников РБК-Украина, Федоров готов вернуться только на должность министра обороны. Западные медиа пишут о возможной отставке Сырского, Генеральный штаб опровергает слухи.

Неделю назад президент Владимир Зеленский запустил цепочку кадровых ротаций, которая обернулась протестами и вывела наружу конфликт в команде. Как оказалось, на тот момент министр обороны Михаил Федоров и главком Александр Сырский, мягко говоря, не ладят.

Обновление Кабмина

Все началось с обновления Кабмина. В минувшее воскресенье Зеленский позвал к себе на тот момент премьера Юлию Свириденко и сообщил о плане изменить состав правительства. Под изменениями подразумевалась и отставка самой Свириденко. Ей президент предложил новую должность. При этом, какую именно - не сообщил ни он, ни она сама.

Позже в СМИ сообщили, что Свириденко рассматривают на должность посла в США. В то время как действующая посол Ольга Стефанишина якобы сама недавно просила об отставке по личным обстоятельствам. Впрочем, есть еще одна возможная причина - дело САП в отношении Стефанишиной, развитие которого не исключено.

Поначалу традиционно главной интригой было, кто же возглавит правительство. Зеленский в то же воскресенье провел несколько встреч. Первым был Сергей Корецкий (на тот момент глава "Нафтогаза"), а одним из последних - Игорь Терехов (мэр Харькова). Всех участников встреч автоматически в СМИ называли кандидатами на должность. Впрочем, уже через несколько часов все источники РБК-Украина называли Корецкого основным кандидатом. Так и вышло.

На прошлой неделе Рада отправила Свириденко в отставку. Но спокойного назначения нового состава правительства не вышло.

Увольнение Федорова и протесты

Сначала появились слухи, что Зеленский планирует сменить министра обороны Михаила Федорова. Затем эти слухи подтвердил и сам президент. Объясняя мотивы, он заявил, что Федоров и главком Александр Сырский не ладят.

В четверг, 16 июля, Рада назначила Корецкого премьером. Также был назначен обновленный состав Кабмина - всех кроме министра обороны и министра иностранных дел. Эти две должности - прерогатива президента и вносить кандидатуры в парламент должен именно он. На Минобороны планировали назначить Игоря Клименко, а на МИД - переназначить Андрея Сибигу.

Впрочем, свои кандидатуры Зеленский вносить не стал. Возле театра Франко в Киеве собрался первый митинг. Киевляне вышли на протест против отставки Федорова. А сам Федоров дал большой брифинг, на котором рассказал и о работе в Минобороны, и о конфликте с Сырским, и о разговорах с президентом.

Уже в конце дня Зеленский назначил Евгения Хмару и.о министра обороны, а вопрос дальнейшей судьбы Федорова повис. У Федорова и Зеленского было несколько разговоров, президент предлагал Федорову разные должности - но, получал отказы. Сначала планировалось, что Федоров будет советником, но он этого не захотел.

Протесты в Киеве и других городах продолжались каждый день. И сегодня также планируется акция. Правда, еще вчера организаторы сообщали, что "дают время до пятницы", утром выходить не планировали, а уже после обеда все же анонсировали протест и на сегодня.

"Отставка" Сырского

Местом протеста в Киеве выбрали площадь возле театра Франко. Именно на нее выходят окна Офиса президента. И если в первый день акции участники требовали вернуть Федорова на должность, то сейчас добавилось и второе требование - уволить Сырского.

Сам Зеленский говорит, что слышит народ. На выходных президент разговаривал и с Федоровым, и с Сырским. А также несколько дней уже ведутся встречи Зеленского с генералами и руководителями армии.

Федоров в свою очередь отмечал, что "решения будут".

В субботу западные СМИ сообщили, что Зеленский готовит отставку Сырского. Сегодня эту тему подхватили и соцсети, где отмечают, что решение уже принято. Генштаб эти слухи опровергает. Сам же президент об отставке Сырского не говорил.

Что касается Федорова, то он продолжает "выходить" к людям в соцсетях с сообщениями в положительном тоне. А по словам источников РБК-Украина он готов вернуться только на должность министра обороны.

Впрочем, информированные собеседники РБК-Украина сомневаются, что Федоров получит желаемое предложение даже в случае увольнения Сырского. По словам источников, вопрос о следующем министре обороны в команде президента остается открытым.

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