Українські дрони вполювали одразу вісім елементів ППО Росії (відео)

Оператори Сил безпілотних систем в ніч на сьогодні знищили вісім важливих елементів російської протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Влучання були здійснені в оперативній глибині ворога. Зокрема, шість об'єктів ППО уражено в Краснодарському краї РФ та ще два - на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У результаті роботи операторів 1 ОЦ СБС було ліквідовано та виведено з ладу:

ЗРК "ТОР-М2" - у районі населеного пункту Єйськ (Краснодарський край, РФ);

РЛС "Каста-2Е2" - у районі Єйська;

РЛС "Гамма-С1М" - у районі Єйська;

2 одиниці РЛС "Небо-СВ" - у районі Єйська;

РЛС "Небо-У" - у районі Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, РФ);

ЗРК "БУК-М1" - у районі села Зеленопіль (ТОТ Запорізької області);

РЛС - у районі села Данило-Іванівка (ТОТ Запорізької області).

"Мадяр" наголосив, що знищення військових, енергетичних та логістичних спроможностей російських окупантів триватиме й надалі.