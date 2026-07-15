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Зеленський на фракції СН назвав дві причини звільнення Федорова, - джерело

20:38 15.07.2026 Ср
2 хв
Одна з причин пов'язана із головкомом Сирським
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Зеленський на фракції СН назвав дві причини звільнення Федорова, - джерело Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський озвучив кілька причин, чому він вирішив позбавити Михайла Федорова посади міністра оборони.

Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у "Слузі народу".

За його словами, у ході засідання фракції СН президент зазначив, що у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.

"По-друге, президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це зокрема стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів", - зазначило джерело.

Федорова відправлять у відставку

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, відбулися два засідання фракції "Слуга народу", під час яких було обговорено новий склад Кабінету міністрів. Очікується, що прем'єр-міністром стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Одним із головних невирішених питань залишалося Міністерство оборони. Раніше з'являлася інформація як про можливе призначення міністром оборони глави МВС Ігоря Клименка, так і про збереження цієї посади за Михайлом Федоровим.

Після другого засідання фракції "Слуга народу" народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Зеленський все ж таки запропонує Верховній Раді призначити Ігоря Клименка міністром оборони.

Також нардепи назвали повний список тих, хто увійде до нового уряду.

Голосування за новий склад Кабміну відбудеться вже завтра, 16 липня.

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Володимир Зеленський Михайло Федоров Слуга народа
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