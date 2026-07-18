Зеленський розглядає можливість заміни Сирського, - FT

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Однак лише за умови, якщо знайде йому гідну заміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання зазначає, що керівництво Сирського Збройними силами України стало приводом для протестів, які посилилися після того, як Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова.

За словами високопосадовця адміністрації українського президента, цими вихідними Зеленський збирає військових командирів, щоб почути їхню оцінку ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на посаду головкома.

Джерело FT повідомило, що Зеленський готовий звільнити Сирського з посади, якщо зможе знайти командира, який забезпечить безперебійну передачу влади, зберігаючи при цьому міцну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.