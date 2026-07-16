"Ніколи не підводив президента": Федоров вийшов із заявою на фоні відставки

"Можу сказати, що в оточені президента я точно є людиною, яка його цінувала найбільше серед тих, хто в нього є. І ніколи не підводив ні в чому. Не було корупційних скандалів, побудови схем. Ми побудували цифрову державу, запустили "Дію", "Мрію", змінили податкову систему для профтех компаній. З 2022 року ми почали займатися війною", - заявив він на брифінгу.

У своєму виступі Федоров заявив про блокування його ініціатив, він додав, що серед змін пропонував зміну главкому, призначення сильних командирів корпусів.

Фото: Михайло Федоров дає брифінг 16 липня (РБК-Україна)

Головні заяви:

я не будував політичної карʼєри, не відкривав власних компаній,

всі заслуги я б не зробив, якби ми не були в одній команді з президентом,

перші морські дрони закупали завдяки зборам,

"Дельту" рятували від усіх головкомів. Зараз "Дельта" - це те, чого потребує весь світ,

Зараз "Дельта" - це те, чого потребує весь світ, "Лінія дронів" вбиває кожного 3-4 росіянина на полі бою,

було прийняте агресивне рішення відкрити ринок дронів-перехоплювачів, відкрити можливість приватним компаніям тестувати їх в різних областях, давати тисячі доларів, всі були проти цього рішення, але сьогодні вони збивають 70-90 відсотків "шахедів",

в цьому році буде закуплено 50 000 НРК, це рекордна кількість,

про Павла Елізарова - він сьогодні написав рапорт про звільнення зі служби, я сподіваюсь, що це зміниться.

Чому не вийшло працювати із Сирським

"Коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як верховного головнокомандувача, я з цим рішенням погодився і сказав - значить я буду працювати з ним, тому що наш "клієнт" - український народ. Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, почали блокуватися і Сирський не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти росію - він придумав, як розколоти країну", - заявив він.

Водночас, Федоров додав, що Сирський в 2022 році врятував нашу країну, ми не можемо недооцінити такого командира. Але війна змінилась повністю.

"Я готовий був працювати, поки главком не поставив ультиматум", - додав він.

Подальші плани

"У нас нормальна розмова була вчора з президентом, він запропонував стати радником або знайти інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився, в мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади", - заявив він, відповідачи на питання про подальші плани.

Про мобілізацію

"Я 6 місяців на хейт про мобілізацію не відповідав взагалі, щоб не допустити ситуацію, яка виникла сьогодні і до якої нас довів главком. Кому підпорядковуються ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються Сухопутні війська? Головкому і Генштаб опікується цими питаннями", - заявив він.

Він також заявив, що зараз молоді люди обговорюють не контракти, а екскомбрига 155 бригади, який зробив найбільше зло.

"Вони обговорюють штурмові підрозділи. Тому неможливо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору і без реальних змін у війську", - вважає Федоров.

Про протести

"Міністр оборони - це квота президента. Ми сьогодні бачимо, що вийшов український народ (на протест, - ред.). Український народ не за конкретного міністра Федорова, народ вийшов за себе. Чому надії, які з'явилися - відбулося перехоплення ініціативи на полі бою і в небі, чому зараз ця траєкторія ламається і ми з наї звертаємо. Є такий ризик. Народ вийшов за це", - заявив він.

"Буду я далі, не буду - зараз мова не про мене. Ми повинні з президентом ще раз це питання обговорити, ми з ним сьогодні мали також розмову по телефону", - додав Федоров, відповідаючи на питання, чи залишиться міністром.

Він також заявив, що "якщо ми вирішимо корінь проблеми - у нас достатня кількість людей в країні, які можуть займати посади".

"Я ніколи не ставив умови (що не буде Сирського, - ред.), але мені не потрібна посада міністра оборони, щоб бути міністром оборони. Мені потрібна посада, щоб перемогти у війні. В такій конструкції перемогти у війні особисто я не знаю як", - додав він.

Чому президент обрав сторону Сирського?

"Я знаю президента 7 років. Вважаю, що він ще не обрав сторону Сирського. Я сьогодні з ним говорив і сказав, що поступаю по совісті. Я з ним пройшов шлях. Зараз є ситуація, в якій і він, і я вчинаємо, враховуючи якийсь власний погляд на цей світ. Це нормально. Коли до нього приходить 90% людей, у яких сталися проблеми після нашої роботи в Міноборони, йому важко, напевно, все це проаналізувати і прийняти правильне рішення. Я впевнений, що президент чує український народ, знає що робити і 100% ситуація буде виправлена", - заявив Федоров.

Про стосунки з керівництвом "Слуги народу"

"Ми мали хорошу розмову з керівником партії (ймовірно маючи на увазі саме фракції - Давида Арахамію", - ред.) "Слуги народу", він сказав - моя позиція до тебе нейтральна", - коротко відповів він.