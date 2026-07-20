Федоров готовий повернутися лише на посаду міністра оборони, - джерела

Ексміністр оборони Михайло Федоров готовий повернутися лише на посаду очільника Міноборони.

Про це РБК-Україні розповіли поінформовані джерела в оточенні колишнього міністра.

Крім того, співрозмовники видання спростували чутки про те, що Федорову можуть запропонувати стати miltech czar - координатором розвитку військових технологій.

Інформацію щодо цієї посади раніше повідомляли у ЗМІ. Під терміном miltech czar мають на увазі високопосадовця, який наділяється широкими повноваженнями для координації роботи різних державних органів.

У цьому випадку, ймовірно, йдеться про посадовця, відповідального за розвиток військових технологій, виробництво озброєння та безпілотників, а також за налагодження взаємодії між державними структурами, військовими та підприємствами оборонної галузі.

Посада при РНБО

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зазначив, що український президент Володимир Зеленський пропонував Федорову посаду при РНБО. Ексміністр мав би доступ до глави держави та мандат на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою.

"Згідно з запропонованою домовленістю, Федоров мав би контролювати програми оборонних технологій та зусилля щодо масштабування виробництва далекобійної зброї, кажуть джерела, що дозволило б йому продовжувати просування реформ поза межами Міністерства оборони та військового командування", - розповів журналіст.

Крім того, на цій посаді Федоров працював би над залученням іноземних інвестицій в українську оборонну промисловість.

Відставка Федорова

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. У межах кадрових змін Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони.