Сирський розповів про нову тактику ураження цілей на території РФ

"Війна в Україні - це не локальний конфлікт на сході Європи. Це простір, де вирішується майбутнє глобальної безпеки. Те, що відбувається сьогодні під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря, вже завтра визначатиме підходи та дії євроатлантичних армій", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач поділився з колегами тим, як змінилося обличчя сучасної війни й чому старі догми більше не працюють так, як цього дехто очікував та закликав дивитися на війну як на явище, що еволюціонує швидше, ніж про нього встигають писати підручники.

"Наша адаптація - у технологіях та децентралізації. Ми змінюємо філософію ураження: замість масованого вогню "по площах". Ми переходимо до точкового знищення цілей дешевими засобами. Вартість дрона - близько 500 доларів, вартість знищеної цілі - мільйони", - розповів Сирський.

За його словами, без переваги або щонайменше паритету в РЕБ високотехнологічна зброя перетворюється на брухт.

"Ми навчилися створювати "купол РЕБ" для захисту техніки та окопний РЕБ для піхоти", - додав головнокомандувач.

Він також зазначив, що минулого року, зокрема завдяки технологізації, ЗСУ вдалося знизити загальні втрати на 13% порівняно з 2024 роком.

"Очевидно, що Росія робить ставку на втому Заходу та виснаження наших людських ресурсів. Але час напівзаходів минув. Війна в Україні довела: кількість має значення, проте саме технології й швидкість адаптації вирішують результат. Саме тому ми закликаємо партнерів не просто підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", а надати інструменти для швидкої й силової зупинки агресора", - наголосив Сирський.