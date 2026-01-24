Сирський розповів про нову тактику ураження цілей на території РФ

Збройні сили України змінюють філософію ураження ворожих цілей, переходячи від масованого вогню "по площах" до точкового знищення цілей дешевими засобами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час виступу на Стратегічному діалозі в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів.
"Війна в Україні - це не локальний конфлікт на сході Європи. Це простір, де вирішується майбутнє глобальної безпеки. Те, що відбувається сьогодні під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря, вже завтра визначатиме підходи та дії євроатлантичних армій", - зазначив Сирський.
Головнокомандувач поділився з колегами тим, як змінилося обличчя сучасної війни й чому старі догми більше не працюють так, як цього дехто очікував та закликав дивитися на війну як на явище, що еволюціонує швидше, ніж про нього встигають писати підручники.
"Наша адаптація - у технологіях та децентралізації. Ми змінюємо філософію ураження: замість масованого вогню "по площах". Ми переходимо до точкового знищення цілей дешевими засобами. Вартість дрона - близько 500 доларів, вартість знищеної цілі - мільйони", - розповів Сирський.
За його словами, без переваги або щонайменше паритету в РЕБ високотехнологічна зброя перетворюється на брухт.
"Ми навчилися створювати "купол РЕБ" для захисту техніки та окопний РЕБ для піхоти", - додав головнокомандувач.
Він також зазначив, що минулого року, зокрема завдяки технологізації, ЗСУ вдалося знизити загальні втрати на 13% порівняно з 2024 роком.
"Очевидно, що Росія робить ставку на втому Заходу та виснаження наших людських ресурсів. Але час напівзаходів минув. Війна в Україні довела: кількість має значення, проте саме технології й швидкість адаптації вирішують результат. Саме тому ми закликаємо партнерів не просто підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", а надати інструменти для швидкої й силової зупинки агресора", - наголосив Сирський.
Нагадаємо, вчора, 23 січня Сили оборони України уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.
22 січня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.
Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.
17 січня Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.
Також 13 січня Сили оборони України здійснили ракетний удар по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області Росії, застосувавши ракети українського виробництва.
Підприємство забезпечує повний виробничий цикл - від проєктування до виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія". Окрім цього, там виготовляють комплектуючі для дронів "Оріон", які використовуються російськими окупаційними військами.
Також повідомлялося, що 11 січня Сили оборони завдали точкових ударів по об’єктах, задіяних у забезпеченні армії РФ енергоресурсами, логістикою та системами протиповітряної оборони.
Зокрема, були уражені три бурові платформи "Лукойлу" в Каспійському морі, пускова установка ЗРК "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Луганської області, а також склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії РФ у Херсонській області.