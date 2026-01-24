RU

Сырский рассказал о новой тактике поражения целей на территории РФ

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины меняют философию поражения вражеских целей, переходя от массированного огня "по площадям" к точечному уничтожению целей дешевыми средствами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.

"Война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий", - отметил Сырский.

Главнокомандующий поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали и призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.

"Наша адаптация - в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям". Мы переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона - около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели - миллионы", - рассказал Сырский.

По его словам, без преимущества или как минимум паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом.

"Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты", - добавил главнокомандующий.

Он также отметил, что в прошлом году, в частности благодаря технологизации, ВСУ удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом.

"Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, однако именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора", - подчеркнул Сырский.

 

Удары Украины по российским объектам

Напомним, вчера, 23 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

22 января Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Также ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.

17 января Силы обороны поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад дронов противника в Донецкой области.

Также 13 января Силы обороны Украины осуществили ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области России, применив ракеты украинского производства.

Предприятие обеспечивает полный производственный цикл - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния". Кроме этого, там изготавливают комплектующие для дронов "Орион", которые используются российскими оккупационными войсками.

Также сообщалось, что 11 января Силы обороны нанесли точечные удары по объектам, задействованным в обеспечении армии РФ энергоресурсами, логистикой и системами противовоздушной обороны.

В частности, были поражены три буровые платформы "Лукойла" в Каспийском море, пусковая установка ЗРК "Бук-М3" на временно оккупированной территории Луганской области, а также склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в Херсонской области.

