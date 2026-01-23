ЗСУ уразили нафтобазу, РЛС та ще низку важливих об’єктів росіян, - Генштаб

Сили оборони України у п'ятницю, 23 січня, уразили нафтобазу Пензенській області., РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Окрім того, на територіях тимчасово окупованої Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.

Також, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Криму, в районі населеного пункту Фрунзе.

На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

"В рамках планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу “Пензанефтепродукт” в Пензенській області РФ", - йдеться в повідомленні.

Удари України по російських об'єктах

Нагадаємо, вчора, 22 січня, Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.

Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.

17 січня Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.

Також 13 січня Сили оборони України здійснили ракетний удар по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області Росії, застосувавши ракети українського виробництва.

Підприємство забезпечує повний виробничий цикл - від проєктування до виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія". Окрім цього, там виготовляють комплектуючі для дронів "Оріон", які використовуються російськими окупаційними військами.

Також повідомлялося, що 11 січня Сили оборони завдали точкових ударів по об’єктах, задіяних у забезпеченні армії РФ енергоресурсами, логістикою та системами протиповітряної оборони.

Зокрема, були уражені три бурові платформи "Лукойлу" в Каспійському морі, пускова установка ЗРК "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Луганської області, а також склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії РФ у Херсонській області.