Сили оборони уразили ППО ворога в Криму та склад дронів біля Донецька

Сили оборони України уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у Криму було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" в районі Євпаторії, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" поблизу населеного пункту Хуторок.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Донецька, Сили оборони уразили місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів російських військ.

У Генштабі зазначили, що масштаби завданих противнику втрат уточнюються.

Удар по заводу "Атлант Аеро"

13 січня 2026 року Сили оборони України здійснили ракетний удар по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області Росії, застосувавши ракети українського виробництва.

Зазначене підприємство забезпечує повний виробничий цикл - від проєктування до виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія". Окрім цього, там виготовляють комплектуючі для дронів "Оріон", які використовуються російськими окупаційними військами.